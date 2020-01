Influenza 2020: in Veneto 177.100 persone colpite, 1 decesso e 6 casi gravi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nell’ultima settimana monitorata (20-26 gennaio) l’Influenza stagionale in Veneto ha colpito 37.700 persone, portando il totale da inizio sorveglianza a 177.100. L’incidenza è pari a 7,68 casi per mille abitanti, molto al di sotto di quella nazionale, pari a 10,58 per mille. Lo indica il quarto Rapporto Epidemiologico del sistema di sorveglianza dell’Influenza 2019-2020, redatto dalla direzione Prevenzione e diffuso oggi dall’Assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin. La fascia d’età più colpita risulta, come sempre, quella tra zero e 4 anni, con 21,84 casi per mille, contro il 30,78 per mille a livello nazionale. Nei ragazzi tra 5 e 14 anni il tasso d’incidenza e’ di 16,47 casi per mille, contro il 20,68 a livello nazionale. Tra i 15 e i 64 anni si registra un aumento contenuto, con un valore complessivo di 7,11 per mille ... meteoweb.eu

