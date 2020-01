**Ex Ilva: cancellata riunione a P.Chigi per Coronavirus** (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Doveva tenersi questa sera a Palazzo Chigi una riunione ristretta sul dossier dell’ex Ilva, in vista della scadenza di domani. Ma la riunione, presieduta dal premier Giuseppe Conte e inizialmente in programma per le 22, è stata cancellata per via dei primi due casi infetti di coronavirus registrati in Italia.L'articolo **Ex Ilva: cancellata riunione a P.Chigi per Coronavirus** CalcioWeb. calcioweb.eu

fattoquotidiano : Imprenditori ex indotto Ilva protestano contro la conduttrice Myrta Merlino e mostrano le spalle - fattoquotidiano : Ex Ilva, Conte allontana la fine della trattativa: “Un incontro con Lakshmi Mittal? Possibile nei prossimi giorni.… - TV7Benevento : **Ex Ilva: cancellata riunione a P.Chigi per Coronavirus**... -