Costa Smeralda: le dimensioni, gli interni, le cabine e gli itinerari (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ultima arrivata all’interno della compagnia di navigazione italiana Costa Crociere, la nave Costa Smeralda è l’attuale ammiraglia della flotta crocieristica comprendente in tutto 15 imbarcazioni costruite e varate a partire dal 1993. Per Costa Crociere si tratta inoltre della prima nave della compagnia a far parte della cosiddetta classe Excellence, una categoria di navi da crociera d’alta qualità progettata dal gruppo Carnival Corporation & plc. Vediamo però nel dettaglio le caratteristiche e la storia della nave: dalla sua costruzione fino al varo avvenuto nel 2019. Costa Smeralda: storia della nave Ordinata da Costa Crociere nel 2015, la costruzione della nave ebbe inizio il 17 settembre del 2017 presso i cantieri Meyer Turku di Turku, in Finlandia; terza nave della compagnia ad essere assemblata nel paese nordico dopo la Costa Atlantica nel 2000 e la Costa ... notizie

