Australian Open, Djokovic supera Federer in soli tre set. In finale troverà il vincente tra Thiem e Zverev (Di giovedì 30 gennaio 2020) Novak Djokovic supera un Roger Federer non al meglio della condizione, a causa di un dolore all’inguine che lo perseguita dal match vinto contro Tennys Sandgren, e arriva così in finale degli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam. 7-6 (7-1), 6-4 e, infine, 6-3 in 2 ore e 18 minuti di gioco per il campione serbo che punta adesso a conquistare il suo settimo trofeo in terra d’Australia. Nonostante le condizioni fisiche non al top dello svizzero, questo classico del tennis regala emozioni fin da subito. In apertura Federer va subito avanti di un break portandosi sul 2-0, ma la reazione di Djokovic è immediata: 2-1 strappando il servizio all’avversario che, però, reagisce effettuando il contro-break portandosi sul 3-1 e poi sul 5-3. A questo punto Djokovic è bravo a strappare il servizio e portarsi sul 5-5. Al tie-break Nole concede un solo punto a Federer, ... ilfattoquotidiano

