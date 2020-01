Alessandro Cattelan a Sanremo: l’annuncio del conduttore (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una foto, postata dal conduttore Alessandro Cattelan sul suo profilo instagram, sta facendo discutere. Cattelan a Sanremo? La foto mostra il giovane conduttore di X-factor in posa davanti all’ingresso del Teatro Ariston e riporta la didascalia: “Le cose belle capitano a chi sa aspettare. Domani alle 9 saprete”. Questa anticipazione ha suscitato molte domande nei suoi follower e non solo. Che il conduttore sia candidato come ospite del Festival di Sanremo? O che stia per arrivare l’annuncio di una possibile conduzione per l’edizione 2021? A Sanremo circolano voci di ogni tipo: c’è anche chi pensa che possa essere uno scherzo architettato da Fiorello. Grandi novità, insomma, sembrano attendere Cattelan, che in primavera era anche finito nel toto-conduttore del Festival. Alessandro Cattelan, da Tortona a X-factor Classe 1980, l’ormai affermatissimo conduttore ... notizie

