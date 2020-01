Virus Cina: prof. Palù, 'al momento non c'è un rischio pandemico ma potrebbe diventarlo' (2) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Adnkronos) - E il virologo sottolinea quindi che ad oggi "Non conosciamo le dimensioni dell’epidemia. Sappiamo che le autorità cinesi stanno mettendo in pratica una vecchissima procedura di igiene e sanità pubblica, la quarantena, introdotta per la prima volta all’epoca della Repubblica di Venezia liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - repubblica : Virus, in Cina 132 morti. e 6mila contagi. British Airways sospende voli, anche Trump valuta lo stop [aggiornamento… - Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA -