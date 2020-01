“Vincerà lui”. Sanremo 2020, a una settimana dal via arriva l’indiscrezione che scuote l’Ariston (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A causa delle numerose polemiche in pochi nell’ultimo periodo si stanno concentrando sui cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston. Ormai siamo davvero vicini all’inizio del Festival di Sanremo, che quest’anno giunge alla 70° edizione e sarà presentato da Amadeus, il quale avrà davvero grandi responsabilità. Al momento si conoscono esclusivamente i nomi dei big ed i titoli delle loro canzoni, ma per regolamento non è mai possibile ascoltare in anteprima i brani. Nonostante questo, alcuni bookmakers hanno deciso di rischiare e di ipotizzare già una classifica dei favoriti e di coloro che invece partono come sfavoriti. Ovviamente tali quotazioni potrebbero subire alcune modifiche durante la kermesse musicale più importante d’Italia, anche perché saranno sicuramente decisive le performance sfornate dagli artisti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le quote ... caffeinamagazine

tutticonvocati : ?? @meloccaros: '#Federer ha vinto una partita mettendo a segno meno punti dell'avversario. La statistica dice che… - Augusto76465897 : @_schiaffino__ @KingJames Non è mai stato in forma come oggi lo vincerà lui - FlashJ18 : Più votano Patrik e più resta in casa .. per me vincerà lui... #gfvip -