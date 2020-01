Poliziotti pestati e mandati in ospedale, sanitari aggrediti: clandestino in carcere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Lo straniero ha aggredito gli agenti impegnati nel suo fermo, quelli che in centrale tentavano di concludere le operazioni di fotosegnalamento ed il personale sanitario che effettuava una più che necessaria sedazione Federico Garau  Luoghi: Ventimiglia ilgiornale

NonnaMaria15 : RT @AntonellaRuth1: BASTAAAAAAA... cari poliziotti RIBELLATEVIIIIIII la gente per bene è con voi ... Due poliziotti aggrediti e pestati n… - Priscil79855548 : RT @AntonellaRuth1: BASTAAAAAAA... cari poliziotti RIBELLATEVIIIIIII la gente per bene è con voi ... Due poliziotti aggrediti e pestati n… - Anto8603671591 : RT @AntonellaRuth1: BASTAAAAAAA... cari poliziotti RIBELLATEVIIIIIII la gente per bene è con voi ... Due poliziotti aggrediti e pestati n… -