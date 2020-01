E Salvini si arrabbia per le insinuazioni su Francesca Verdini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Matteo Salvini dev’essere molto arrabbiato stamattina: ecco la dichiarazione che ha girato poco fa alle agenzie di stampa: “Leggo stamattina sui giornali cose surreali, di riunioni che ieri non ho mai avuto e addirittura di candidature in Toscana che sarebbero vincolate all’umore e ai suggerimenti della mia fidanzata. Non si finisce mai di imparare. Con la fidanzata parlo di altro, non di candidature alle regionali, ho altri argomenti”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento telefonico con 7 Gold. Ma come mai Salvini è arrabbiato? La risposta è in un articolo del Fatto Quotidiano a firma di Giacomo Salvini in cui si raccontano le prossime mosse della Lega in vista delle regionali: Le liti interne alla coalizione avranno un peso anche sulla scelta del candidato con Fratelli d’Italia eForza Italia che stanno provando a convincere il ... nextquotidiano

