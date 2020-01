Cecilia Rodriguez esplosiva: Sensuale in bikini fa sognare i fan [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cecilia Rodriguez è alle prese con “Ex on the beach” insieme al fidanzato, conosciuto nella casa del GF Vip, Ignazio Moser. Tra i due c’è un gran feeling, si è addirittura parlato di nozze… Ma questa è un’altra storia. Oggi ci concentriamo sulla bellezza di Cecilia; la sorellina di Belen fa volare i fa sui social. Sexy in bikini In questo scatto Cecilia mette in mostra un fisico davvero statuario. Tutte le curve sono al punto giusto e quei capelli lunghissimi non fanno altro che renderla anche più hot… che dire?! Complimenti! L'articolo Cecilia Rodriguez esplosiva: Sensuale in bikini fa sognare i fan FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

