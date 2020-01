Calciomercato Napoli, è fatta per Petagna: l’attaccante arriverà a giugno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo i colpi messi a segno per il centrocampo, e in attesa di definire l'acquisto di Ricardo Rodriguez dal Milan, la società di Aurelio De Laurentis ha chiuso con la Spal per Andrea Petagna. Il giocatore, atteso nelle prossime ore da visite mediche e firma, raggiungerà Castel Volturno nella prossima estate. fanpage

