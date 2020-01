Alessia Marcuzzi dice addio all’Isola dei Famosi – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi dice addio all’Isola dei Famosi: per lei in arrivo altri progetti, il comunicato di Mediaset. Niente più Isola dei Famosi per Alessia Marcuzzi, “in pieno accordo con Mediaset”. Lo ufficializza in una nota Cologno Monzese precisando che “sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5”. Leggi anche … L'articolo Alessia Marcuzzi dice addio all’Isola dei Famosi – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

