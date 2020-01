5G, le linee guida dell’Ue: limiti ai fornitori “ad alto rischio” ma nessun riferimento esplicito a Huawei. Che dice: “Piano non fazioso” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli Stati dovranno valutare il profilo di rischio dei fornitori, applicare limiti a quelli considerati ad alto rischio, anche escludendoli da asset chiave sensibili come accesso e gestione delle reti. Le linee guida dell’Unione europea sulla sicurezza della rete 5g, elaborata dalla Commissione europea, chiedono ai Paesi membri di applicare entro il 30 aprile misure ad hoc per tutelare l’Ue, in particolare dall’interferenza degli Stati che non ne fanno parte. L’attenzione è in particolare su Huawei, l’azienda cinese coinvolta nello sviluppo della nuova tecnologia wireless anche in Italia, ma non c’è nessun riferimento esplicito, come invece alcuni si attendevano. Tanto che lo stesso colosso delle telecomunicazioni “accoglie con favore la decisione della Commissione europea”, che “permette” all’azienda “di continuare a ... ilfattoquotidiano

