Zero21 Milano: tutto sul moderno locale che unisce Giappone e Brasile (Di martedì 28 gennaio 2020) Zero21 brazilian sushibar rappresenta un incontro unico fra tradizione Giapponese e brasiliana, una fusione avvenuta nell’arco di un secolo, grazie all’arrivo in Brasile di molte famiglie nipponiche, mutando così le tradizioni gastronomiche locali. Un marchio nato da poco, ma che si sta estendendo facilmente, grazie anche al franchising, che offre l’opportunità di ingrandirsi ulteriormente, dando l’occasione di conoscere un’azienda giovane e in crescita. Due sono le possibilità: un vero e proprio locale, con cucina professionale, che offre cucina espressa e un bancone con assaggio e cocktail, oppure la formula Zero21 ToGo, che si potrebbe identificare più come cibo d’asporto, possibilità di consegna a domicilio e un distributore 24 ore su 24. Il tutto sempre con un occhio di riguardo agli ingredienti, sempre freschi e di qualità, tenendo presente anche le varie allergie. In questo ... notizie

