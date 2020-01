Vetrina rotta e svastica in un bar, choc nel Bresciano (Di martedì 28 gennaio 2020) Segnali inquietanti, rigurgiti di antisemitismo, manifestazioni di spregio contro le vittime della Shoah e di razzismo. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati episodi di questo genere in Italia. L'ultimo in ordine di tempo e' avvenuto la scorsa notte nel Bresciano, dove e' stata sfondata una Vetrina e sul pavimento e' stata lasciata una scritta: "t.. negra" con accanto una svastica disegnata al contrario e una croce celtica. E' accaduto in un bar di Rezzato, gestito da una ragazza italiana di origini marocchine. Ora la donna, 36 anni, Madiha Khtibari ha paura: "Non so se riapriro' il bar. Sono spaventata e turbata. Mi ha colpito che nessuno negli appartamenti vicini abbia sentito i rumori e denunciato". "Spesso ricevevo apprezzamenti insistenti dai clienti e anche minacce verbali - racconta -. Per questo preferivo sempre farmi accompagnare all'apertura e alla chiusura del bar". A ... ilfogliettone

