Renzi cita in tribunale Salvo Sottile per aver espresso solidarietà a Corrado Formigli (Di martedì 28 gennaio 2020) La penultima volta che Matteo Renzi è stato ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita, su La7, la discussione tra i due è proseguita sui social. Il giorno dopo, infatti, sui social molte persone – correndo in difesa del leader di Italia Viva, al centro delle polemiche per quanto stava emergendo dalle carte dell’inchiesta sulla Fondazione Open – avevano pubblicato immagini dell’abitazione del giornalista. Dal canto suo, Formigli aveva parlato di ‘attacco squadrista’ sui social da parte dei sostenitori dell’ex presidente del Consiglio. In molti hanno solidarizzato con il conduttore. Tra i tanti anche Salvo Sottile che, oggi, ha saputo di esser stato citato in tribunale per quel tweet in cui esprimeva vicinanza al collega per gli attacchi subiti. Renzi contro Salvo Sottile, con tanto di citazione in tribunale. LEGGI ANCHE > Matteo Renzi dalla parte di ... giornalettismo

