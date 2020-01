Raz Degan, rivelazione inedita: “Per me lui è la persona più importante” (Di martedì 28 gennaio 2020) Ospite nel salotto di Vieni da Me, l’attore israeliano Raz Degan ha fatto commuovere anche la conduttrice Caterina Balivo: “Mi manca…”. “Ermanno Olmi è stato la persona più importante. Mi ha dato la possibilità di lavorare nel suo film Centochiodi. Mi manca…”. Questa la rivelazione che l’attore israeliano Raz Degan, visibilmente commosso, ha affidato ai … L'articolo Raz Degan, rivelazione inedita: “Per me lui è la persona più importante” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

caterinabalivo : Per questo martedì non potevo chiedere di meglio ?? Alle 14 tutti su ?@RaiUno? per la cassettiera di Raz Degan ?? S… - leggoit : raz degan si commuove a #vienidame: «La persona più importante. Mi manca...». caterina balivo reagisce così - Unf_Tweet : DONATE DONATE DONATE #RazDegan a #Vienidame, ha lottato per il suo sogno e adesso lotta per i bambini (Foto) -