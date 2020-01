Paolo Bonolis, il figlio 15enne in ospedale: è stato operato (Di martedì 28 gennaio 2020) Ore di apprensione per Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli. Nelle scorse ore, infatti, il figlio Davide è stato sottoposto a un intervento chirurgico che era programmato da tempo. La Bruganelli ha condiviso sul suo account Instagram un video che mostra il figlio 15enne disteso in un letto di ospedale, poco dopo esser uscito dalla sala operatoria. Davide Bonolis, 15 anni, è il secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il ragazzo compare spesso nei contenuti social che la madre pubblica sul suo profilo Instagram. Il legame che lo unisce ai suoi genitori è infatti molto forte. Nelle scorse ore Davide è stato ricoverato presso gli Istituti fisioterapici Ospitalieri Regina Elena di Roma dove si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico. (Continua...) La notizia è stata resa nota dalla Bruganelli attraverso un breve video condiviso con i suoi ... howtodofor

fattoquotidiano : Avanti un altro, il concorrente finge di fare un augurio a Paolo Bonolis in lingua sarda ma ecco cosa dice: “Ti ven… - goliathdol : Quando guardo Mario Giordano o Paolo Bonolis penso a Miles Edgeworth e voi tutti vi starete chiedendo: perché - zazoomnews : Paolo Bonolis il figlio Davide operato d’urgenza: che spavento! (VIDEO) - #Paolo #Bonolis #figlio #Davide -