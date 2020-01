Morte di Kobe Bryant, l'ultimo dialogo tra il pilota e la torre di controllo: «Volate troppo bassi» (Di martedì 28 gennaio 2020) Continuano i messaggi commoventi in tutto il mondo per ricordare il campione dell'Nba scomparso insieme alla figlia Gianna nel tragico incidente di domenica scorsa ilsecoloxix

Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - HuffPostItalia : 'La morte di Kobe Byant conta meno del calcio in Italia'. Belinelli e Pellegrini contro la stampa - SkySport : Kobe #Bryant, #Mattarella: 'Tristezza per la sua morte, si era formato in Italia' -