Migranti, in 403 sbarcano a Taranto. Salvini: «Denuncio Conte e Lamorgese per sequestro di persona» (Di martedì 28 gennaio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, va al contrattacco sul caso Gregoretti: «A Taranto sbarcheranno 400 Migranti a bordo di una nave delle Ong. Con i problemi di lavoro, inquinamento, agricoltura, l’unico modo che ha questo governo per ricordare la Puglia è far sbarcare migliaia di Migranti. E ci hanno messo 4 giorni per concedere un porto sicuro, e allora Denuncio per sequestro di persona il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell’Interno Lamorgese. È sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in tribunale». BREAKING In un annuncio in 6 lingue, i 403 sopravvissuti a bordo di #OceanViking hanno appena saputo che sbarcheranno a #Taranto.Costretti a rischiare la vita nel #Mediterraneo per fuggire, 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto un porto sicuro. @MSF Sea ... open.online

Agenzia_Ansa : I 403 migranti a bordo della nave Ocean Viking sbarcheranno a Taranto. L'ong Medici senza frontiere fa sapere che l… - ilpost : Il governo italiano ha autorizzato la nave Ocean Viking a far sbarcare 403 migranti soccorsi in mare a Taranto - Agenzia_Italia : Sbarcheranno a #Taranto i 403 #migranti a bordo della #OceanViking -