METEO per mercoledì 29 Gennaio. Residua variabilità, ecco dove pioverà (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo il passaggio della perturbazione, umide correnti atlantiche continuano ad affluire verso l'Italia sospinte da correnti occidentali piuttosto sostenute. Resta quindi un contesto di spiccata variabilità, perlomeno sulle aree esposte a questa circolazione da ovest. Aria più fredda tende ad addossarsi alle Alpi di confine del settore centro-orientale, ma poi in gran parte sfilerà verso il comparto balcanico. A parte un lieve temporaneo calo termico, nemmeno quest'ultima parte di Gennaio regalerà l'agognata svolta e quindi ancora non si può affatto parlare di freddo. L'inverno resterà latitante sulla nostra Penisola, anche se un po' di freddo riuscirà a tratti a spingersi verso le medie latitudini europee e i Balcani. Non sarà però nulla di eclatante e bisognerà aspettare febbraio per vedere qualcosa di più corposo. Nel frattempo l'Italia dovrà fare i conti con una ... meteogiornale

