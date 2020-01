LIVE Djokovic-Raonic, Australian Open 2020 in DIRETTA: il campione serbo a caccia della semifinale (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.10 Il campione serbo ha concesso un solo set in questi Australian Open, all’esordio contro Struff. 09.00 Djokovic-Raonic si sono affrontati per ben nove volte con il campione serbo che ha avuto sempre la meglio. 08.55 A breve scenderanno in campo sulla Rod Laver Arena Novak Djokovic-Milos Raonic. 08.50 Si è appena concluso il match di Roger Federer che ha superato in cinque set Tennys Sandgren. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic-Milos Raonic, valido per i quarti di finale degli Australian Open 2020. Sulla Rod Laver Arena godremo di un grande spettacolo tra due modi diversissimi di intendere il tennis: da un lato la classe del serbo, dall’altra la potenza del canadese. Il numero 2 del mondo ha iniziato alla grande il primo Slam della stagione lasciando un solo set nel match d’esordio ... oasport

GenovaOn : Roger Federer contro Tennys Sandgren: LIVE Aussie Open si aggiorna mentre Federer osserva lo scontro di Djokovic - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 26 gennaio: trattativa difficile Hamilton-Mercedes Djokovic ai quarti di finale degli Australian… -