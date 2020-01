Inter accoglie Eriksen, Conte trema per Lautaro (Di martedì 28 gennaio 2020) L'Inter accoglie Christian Eriksen, il grande colpo di mercato per sognare lo scudetto, un abbraccio di piu' di cento tifosi che lo hanno atteso al Coni dedicandogli gia' i primi cori. Cosi' il danese, ragazzo serio e un po' glaciale, si e' lasciando andare stravolgendo la solita routine e si e' affacciato dalla finestra del palazzo del Coni per salutare la folla. Pollici alzati, sorriso e selfie: Eriksen e' felice, si vede e lo ha dichiarato anche lui stesso appena atterrato in aeroporto: 'Sei felice?', gli chiedono, 'Of course', risponde il centrocampista. 'Naturalmente', perche' la sua volonta' e' stata decisiva per chiudere l'operazione. Per la firma e per l'annuncio in grande stile bisognera' aspettare oggi, quando Eriksen raggiungera' la sede del club per firmare il contratto fino al 2024 a 10 milioni di euro bonus compresi. Per assicurarselo gia' ora ed evitare l'asta di giugno, ... ilfogliettone

Erisken e la sua accoglienza a Milano : l’ Inter ha il suo jolly a centrocampo : La giornata di oggi è stata caratterizzata, per quanto riguarda il calciomercato, dall’arrivo di Christian Eriksen a Milano . L’ormai ex centrocampista del Tottenham è pronto ad aggregarsi all’Inter e al gruppo allenato da Conte, che in questo momento rilancia in modo prepotente le proprie ambizioni anche in ottica scudetto, nonostante le ultime prove della compagine nerazzurra abbiano lasciato molto a desiderare. C’era ...

Contro il Cagliari l’ Inter raccoglie il terzo pari di fila : la Lazio può sognare l’aggancio : Martínez porta in vantaggio l’Inter al 29′ ma Nainggolan al 78′ guasta la festa interista. L’ex nerazzurro pareggia i conti

Il Grande Fratello Vip diventa un gioco Inter attivo | Barbara Alberti raccoglie le monete : Per chi pensa che il Grande Fratello Vip sia solo nomination, emozioni, colpi di scena, sorrisi e lacrime, si sbaglia: c’è molto di più. Guardare per credere, Barbara Alberti diventa un gioco interattivo del Grande Fratello Vip. La puntata di ieri sera ha smascherato reazioni forti tanto quanto animi fragili, ha visto l’uscita di scena di […] L'articolo Il Grande Fratello Vip diventa un gioco interattivo | Barbara Alberti ...

Ambulanza Inter viene per un codice rosso - l’accoglienza non è delle migliori : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ emergenza aggressioni negli ospedali e alle ambulanze a Napoli, dove anche il 2020 è iniziato con nuovi episodi di violenza contro il personale sanitario. Come riporta la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, ieri sera verso le 23 la postazione Casoria Saut viene allertata per un codice rosso ad Afragola nonostante il luogo dell’intervento fuori zona l’ Ambulanza arrivava sul posto in ...

Cristiano Tomei e Gennaro Esposito a TvBlog : "Cuochi d'Italia 3 racconta un paese che ha saputo accogliere" (Video Inter vista) : Partirà il prossimo 6 gennaio su TV8 la terza edizione di Cuochi d'Italia , la produzione Banijay Italia che ci porterà, anche stavolta, a conoscere i migliori chef in circolazione nel nostro paese . https://www. TvBlog .it/post/1693455/cuochi-ditalia-campionato-del-mondo-tv8-quando Bruno Barbieri è la novità, confermati Cristiano Tomei e Gennaro Esposito . Appuntamento alle 19.30. prosegui ...

Mario Rui : “Contro l’ Inter saremo al 100% - vogliamo cambiare rotta! Pronti ad accogliere nuovi innesti. Il Barça? Un sogno affrontare i più forti!” : L’intervista di Mario Rui a Radio Kiss Kiss Napoli Mario Rui, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ecco quanto ha dichiarato: “Buon anno anche a voi. Moralmente sto bene, abbiamo avuto questa settimana per staccare dal calcio, abbiamo caricato le batterie. Stiamo lavorando bene e forte. C’è un po’ di stanchezza in questi giorni, è normale. Lunedì saremo al 100% . Ogni allenatore ...

Fiorentina- Inter - Conte : “E’ un periodo in cui stiamo raccogliendo meno di quanto seminiamo” : E’ un Antonio Conte poco soddisfatto quello che ha analizzato il pari dell’Inter contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: “C’era stata una bella risposta della squadra, meritavamo qualcosa in più anche con la Roma e con il Barcellona. Bisogna cercare di migliorare in tutte le situazione, sia in fase difensiva che in fase offensiva”. I motivi di queste tre partite senza vittoria: “ stiamo parlando ...

La Roma ferma la capolista Inter e raccoglie un punto importante in trasferta : Roma – L’anticipo del venerdì tra Inter e Roma valido per la 15esima giornata di campionato termina a reti inviolate. I giallorossi portano a casa un punto prezioso tenendo di conto le due assenze pesanti di Pau Lopez e soprattutto di Edin Dzeko e stoppa la capolista tra le mura amiche. Inter molto pericolosa nel primo tempo con Lukaku nel primo tempo e nella ripresa con Vecino, ma entrambi i ragazzi di Conte devono fare i conti con ...

