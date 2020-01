Il cantante mascherato, Facchinetti svela: “Non dovevo essere in giuria” (Di martedì 28 gennaio 2020) Francesco Facchinetti rivela un retroscena su Il cantante mascherato: “Non dovevo fare il giurato” Andrà in onda venerdì in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.30 circa, l’ultima puntata de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, che nella prossima stagione televisiva proporrà una seconda edizione di questo fortunato show. E a qualche giorno dall’attesissima finale de Il cantante mascherato, Francesco Facchinetti ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine del settimanale NuovoTV, con la quale ha fatto una rivelazione, ossia: Inizialmente sono stato chiamato da Milly Carlucci per dare consigli sulla parte digitale. Solo in un secondo momento mi ha proposto di entrare in giuria e io ho accettato con entusiasmo. “E’ uno show divertente” ha poi sottolineato. Anticipazioni Il cantante mascherato, Francesco ... lanostratv

