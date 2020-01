Foglianise, auto si ribalta ed investe un passante: codice rosso per un giovane infermiere (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFoglianise (Bn) – Tragedia sfiorata in via Silvio Pedicini a Foglianise. Nel tardo pomeriggio, una Fiat Punto, guidata da un ragazzo del posto, ha perso il controllo e si è ribaltata investendo un giovane infermiere appena uscito dalla farmacia. Quest’ultimo è stato prontamente soccorso dal personale del 118 di Vitulano ed è stato trasportato in codice rosso, all’ospedale Rummo per un politrauma e trauma cranico. In aggiornamento L'articolo Foglianise, auto si ribalta ed investe un passante: codice rosso per un giovane infermiere proviene da Anteprima24.it. anteprima24

