Figc e Lega di A ci ripensano, sì al minuto di raccoglimento per Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) La Federcalcio e la Lega di Serie A hanno concesso al Milan il permesso di osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Kobe Bryant prima della partita di Coppa Italia contro il Torino. Permesso accordato anche perché la squadra scenda in campo con il lutto al braccio per l'ex stella della NBA. fanpage

sportli26181512 : #Milan #Notizie Figc e Lega di A ci ripensano, sì al minuto di raccoglimento per Kobe Bryant: La Federcalcio e la L… - Basarab_ : @matpedrini @acmilan Al netto che non ci sarebbe nulla di male a mettere il tutto per un tifoso, cosa che già è avv… - PietroSonninoSo : @VoceGiallorossa @acmilan @TorinoFC_1906 Rega non è la Lega che autorizza i minuti di silenzio, ma la FIGC, come al… -