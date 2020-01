Ci sarà una via intitolata a Kobe Bryant a Reggio Calabria (Di martedì 28 gennaio 2020) La Viola Pallacanestro, erede della storica squadra di basket di Reggio Calabria, ha chiesto all’amministrazione comunale di dedicare a Kobe Bryant una piazza o una via, e il sindaco ha accolto la richiesta. Bryant, morto il 26 febbraio scorso a 41 anni in un incidente in elicottero vicino Los Angeles, aveva vissuto parte della sua infanzia e della sua adolescenza in Italia, prima di tornare stabilmente negli Stati Uniti nel 1991. A Reggio Calabria Bryant trascorse il 1986, quando aveva otto anni e suo padre Joe giocava per la Viola dopo una carriera in NBA. La Pallacanestro Viola @ViolabasketRc chiede ufficialmente al sindaco Giuseppe Falcomatà e al presidente della commissione toponomastica comunale, il professor Giuseppe Cantarella, che una via o una piazza della nostra città siano intitolati a #KobeBryant pic.twitter.com/Flt4mYxYwz ... ilveggente

