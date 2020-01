Carlo e Camilla, figlio segreto spunta fuori: «Farò loro causa per dimostrarlo» (Di martedì 28 gennaio 2020) Non c’è pace per la corona inglese: dopo il Megexit, un nuovo scandalo interessa Buckingham Palace. Carlo e Camilla avrebbero concepito un figlio all’inizio della loro storia d’amore, quando ambedue non erano ancora sposati: lui con Lady Diana, lei con Andrew Parker Bowles. A ‘sganciare’ la bomba il Daily Mail che racconta di un ingegnere di origini britanniche stabilitosi in Australia dopo essere stato adottato, che è convinto di essere il figlio di Carlo e della sua attuale consorte. L’uomo ha intrapreso un’azione legale contro il Palazzo: il suo obiettivo è ottenere che i due monarchi si sottopongano al test del DNA. Carlo e Camilla, figlio segreto spunta fuori: «Farò loro causa per dimostrarlo» Si chiama Simon Dorante-Day, è un ingegnere australiano, e sostiene di essere il figlio illegittimo di Carlo di Inghilterra e Camilla Parker Bowles. Da tempo il ... urbanpost

zazoomnews : Carlo e Camilla è guerra legale col figlio segreto - #Carlo #Camilla #guerra #legale - dilei_it : Carlo e Camilla, è guerra legale col figlio segreto - BerniniCida : RT @HuffPostItalia: 'Sono il figlio di Carlo e Camilla. Farò loro causa per dimostrarlo' -