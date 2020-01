Calcio, Milan-Torino 4-2 Coppa Italia 2020: i rossoneri stendono i granata ai supplementari e volano in semifinale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sarà quindi Juventus-Milan nella prima semifinale di Coppa Italia 2019-2020. I rossoneri, infatti, vincono in casa per 4-2 un match vibrante contro il Torino nel proprio quarto di finale della Coppa nazionale andando a riacciuffare i granata in extremis, e ribaltando tutto nei supplementari. Nonostante il ko Belotti e compagni si riscattano dopo il pesantissimo 0-7 subito sabato in casa contro l’Atalanta in campionato e dimostrano di essere tutti dalla parte di mister Mazzarri. I rossoneri cambiano parecchio nello scacchiere e, soprattutto, lasciano Ibrahimovic in panchina. Mister Pioli opta per il 4-4-2 con Donnarumma tra i pali, quindi Conti, Kjaer, Romagnoli e Hernandez in difesa, Bonaventura, Bennacer, Krunic e Castillejo a centrocampo, mentre in avanti cercano gloria Rebic e Piatek. Nel Torino, invece, lo schema è il classico 3-4-2-1 con Sirigu in porta, Izzo, N’Kolou e ... oasport

