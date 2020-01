Bruciata dall’ex, Antonietta: “Oggi processano chi mi ha ridotto così: voglio giustizia” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Ho fiducia nella giustizia”, così Antonietta Rositani dal letto del Policlinico di Bari dove è ricoverata dallo scorso marzo, ha annunciato l’inizio del processo a carico dell’ex che le diede fuoco nella sua auto. Ciro Russo è accuato di tentato omicidio aggravato dall’aver agito violando gli arresti domiciliari a cui era ristretto per maltrattamenti. “voglio lanciare un appello alle donne – ha detto Antonietta – denunciate, non siete sole”. E’ cominciato ieri il processo a carico di Ciro Russo, l’uomo che ha tentanto di uccidere l’ex moglie, Maria Antonietta Rositani dandole fuoco dopo averla cosparsa di benzina, il 12 marzo scorso a Reggio Calabria. Russo, 42 anni, è imputato per tentato omicidio aggravato dall’aver violato i domiciliari cui era ristretto a casa dei genitori a Ercolano (Napoli) per maltrattamenti in famiglia. Dopo aver tentato di uccidere l’ex ... limemagazine.eu

