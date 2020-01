Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 09:10 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio elezioni regionali in Emilia Romagna in Calabria ieri si è votato fino alle ore 23 con una frequenza che è cresciuta rispetto alle elezioni precedenti in Emilia Romagna la pioggia si è fermata del 67 67 percento bene anche in Calabria il 44 e 32% entrambi i casi in crescita in Emilia Romagna avanti Bonaccini in Calabria la Santelli centro-sinistra l’uno centro-destra l’altra metà sconfitta per il MoVimento 5 Stelle candidati si sono fermati intorno al 5% il leader della Lega parla di cavalcata eccezionale per la prima volta da 70 anni a questa parte in Emilia Romagna c’è stata partita dal PD ha parlato Nicola Zingaretti che ha ringraziato il movimento delle sardine mentreMatteo Renzi ha sottolineato Vittoria nettissima per Bonacini e poi ha fatto gli ... romadailynews

SkyTG24 : Cosa sappiamo finora sull'incidente che ha provocato la morte di Kobe Bryant ?? - SkyTG24 : TMZ: Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero. DIRETTA - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ?? Incidente in elicottero, muore la leggenda NBA #KobeBryant #Kobe -