Traffico Roma del 27-01-2020 ore 19:00 (Di lunedì 27 gennaio 2020) INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CON FILE TRA L’AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE E PROSEGUENDO PER IL SOLO Traffico CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA Traffico ANCHE IN INTERNA CODE ATRATTI TRA NOMENTANA E APPIA TRAFFICATA LA TANGENZIALE, AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA, QUINDI ALTRE CODE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A 24, IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TM, A TRATTI SI RALLENTA DA VIALE TOGLIATTI FINO AD ARRIVARE AL RACCORDO IN CITTÀ SEGNALIAMO ALCUNI INCIDENTI UNO IN VIA APPIA NUOVA AD ALTEZZA DI VICOLO DI TORRE DEL FISCALE CON CODE A TRATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO UN’ALTRO IN VIA BELMONTE IN SABINA, AD ALTEZZA DEL G.R.A.CON FILE VERSO CASAL MONASTERO PER UN ULTIMO INCIDENTE IN VIA AURELIA, CODE ATRATTI, TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI ... romadailynews

