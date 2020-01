Tracollo M5s, ora il governo ha un problema. Crimi, “Non ci arrendiamo”. Orlando: “Cambia asse di governo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria ‘condannano’ il Movimento 5 Stelle. Vito Crimi ci mette (inevitabilmente) la faccia: “Non ci arrendiamo”. Le elezioni regionali in Emilia Romagna (qui i risultati), trasformate da Salvini in una battaglia nazionale, salvano il governo. O meglio, una parte del governo, il Pd. L’altra, il Movimento 5 Stelle, incassa una colossale batosta (l’ennesima) e si ritrova a guardare gli alleati della coalizione di maggioranza dal basso verso l’alto. Con la pretesa di continuare a dettare legge alla luce dei numeri in Parlamento, che rispecchiano però un passato ormai andato e irripetibile. Se oggi si andasse al voto, con ogni probabilità, i pentastellati sarebbero staccati in maniera netta dai dem e dalla Lega, che stanno riportando l’Italia politica verso il bipolarismo. Vito Crimi, ... newsmondo

