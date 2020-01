The Goop Lab, la recensione: Gwyneth Paltrow e il tranello della vagina (Di lunedì 27 gennaio 2020) La recensione di The Goop Lab, la docu-serie Netflix in 6 puntate che porta gli spettatori nell'azienda di Gwyneth Paltrow, nuova guru del wellness. Qualunque recensione di The Goop Lab, la docu-serie Netflix in 6 episodi dedicata a Goop, il wellness brand fondato da Gwyneth Paltrow, non può prescindere dalla scoperta che proprio Gwyneth Paltrow (probabilmente come molte di noi) non sa cosa veramente sia una vagina. Proprio lei che ci ha addirittura venduto la candela più desiderata del web, quella che odora come la parte più intima di sè (o almeno è stata lanciata sul mercato come tale), quella che costa ben 75 dollari a sniffata. Ebbene, è Betty Dodson, 90 anni, educatrice sessuale per buona parte della sua vita, che, nel terzo ... movieplayer

