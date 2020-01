Scontro metro Napoli, de Magistris: “La città è tagliata in due” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: “La città sta pagando un prezzo troppo alto per la decisione della magistratura di porre sotto sequestro il tratto della linea ferrata che collega Piscinola ai Colli Aminei”. “La città sta pagando un prezzo troppo alto a causa degli effetti dell’incidente sulla linea 1 della metropolitana”. Così, in un post su Facebook, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, torna a parlare dell’incidente ferroviario che, il 14 gennaio scorso, si è verificato tra due treni della metropolitana. “Da venerdì 17 gennaio la magistratura ha posto sotto sequestro il tratto della linea ferrata che collega Piscinola ai Colli Aminei con la evidente conseguenza dell’interruzione del servizio ordinario. L’intera area nord di Napoli e – ha aggiunto – la zona ospedaliera sono in una situazione assai grave. ... 2anews

