Sanremo, Levante: il testo della canzone “Tiki Bom Bom” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Levante a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “Tiki Bom Bom” Anche Claudia Lagona in arte Levante sarà tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus dal 4 all’8 febbraio su Rai 1. Il brano che Levante al Festival della canzone italiana presenterà è “Tiki Bom Bom”. Un titolo strano per la cantautrice siciliana, che ha sorpreso più volte il suo pubblico nel corso degli anni. Il testo della canzone “Tiki Bom Bom”, che troverete come ogni anno in anteprima sul settimanale Tv Sorrisi e canzoni dal 28 gennaio in versione completa, è stato già anticipato sul numero di martedì scorso. Grazie a questa mini recensione della canzone di Levante dal titolo “Tiki Bom Bom” ci è dato sapere che l’artista (debuttante a Sanremo, ndr) racconta “il ritratto corale di personaggi che stanno ai margini”. ... lanostratv

francescacheeks : Il 6 febbraio torno sul palco dell’Ariston al fianco di Levante e Maria Antonietta per cantare “Si può dare di più”… - italianfangirl_ : RT @treputash: Nella serat duetti di Sanremo ci sarà Elettra Lamborghini - Myss Keta, Achille Lauro - Annalisa, Levante -Francesca Michieli… - d_pelliccia82 : La mia personalissima #DollyPartonChallenge. Con @SanremoRai alle porte, non si poteva non fare! ??????? #sanremo2020… -