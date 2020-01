Paola Di Benedetto GF Vip, il fidanzato sbotta: “Imparate a vivere!” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: Federico Rossi accusato di averla tradita Dopo essere sceso in campo per difendere la sua fidanzata Paola Di Benedetto dallo zero di Antonio Zequila dopo che si è rifiutata di spogliarsi durante una sfilata, Federico Rossi di Benji&Fede è tornato sui social ed è sbottato. Il motivo? Il cantante è stato accusato da un suo follower su Instagram di aver tradito Paola Di Benedetto: “Grandi e grandi parole, paroline e parolone e poi l’hai tradita”. L’utente in questione l’ha definito un ragazzo falso. Come è noto, la scorsa estate Federico Rossi e la concorrente del Grande Fratello Vip si erano lasciati per una presunta notte di passione tra il cantante e la collega Emma Muscat, fidanzata del rapper Biondo di Amici di Maria De Filippi, la quale avrebbe confermato l’accaduto sui social. Oggi la crisi è ... lanostratv

