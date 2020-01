Ludovica Pagani Instagram il paradiso in uno scatto, curve vertiginose nella piscina a picco: «Sei d’oro» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Se dovessero rappresentare il paradiso in molti lo ritrarrebbero esattamente con lo scatto postato qualche ora fa su Instagram da Ludovica Pagani. Un’immagine suggestiva e bollente da far impennare repentinamente le temperature del periodo. E non solo, stando ai commenti maliziosi e spudorati dei followers dell’influencer. Classe 1995, bergamasca e appassionata di sport, Ludovica si è fatta conoscere nel mondo del calcio – e oltre – per la sua evidente bellezza, ma anche per la simpatia e la semplicità con cui si confronta con il mondo social. Ludovica Pagani Instagram, bollente nella piscina a picco sul mare Influencer e dj, la Pagani ammalia Instagram con i suoi modi seducenti e l’avvenenza delle forme, spesso e volentieri esibite in outfit succinti e accattivanti. Esattamente come l’ultimo. La biondissima Ludovica si staglia su un panorama a picco sul mare nella magica ... urbanpost

NonFarcela : Comunque la bestemmia più grossa che abbia proferito oggi allo stadio l’ho formulata quando il fedele @470simone m’… - Italia_Notizie : Nasce Casa Pagani, format web di Ludovica Pagani - zazoomblog : Nasce Casa Pagani format web di Ludovica Pagani - - #Nasce #Pagani #format #Ludovica -