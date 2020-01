Australian Open 2020: sorpresa Wawrinka, Medvedev eliminato. Dominic Thiem ai quarti in scioltezza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Arriva la prima grandissima sorpresa del tabellone maschile, con l’eliminazione di quello che in molti avevano indicato come uno dei favoriti assoluti degli Australian Open 2020, il russo Daniil Medvedev. Il redivivo Stan Wawrinka porta alla Svizzera il primo giocatore ai quarti di finale in questo 2020, battendo in cinque set il numero 4 del mondo. Supera gli ottavi anche l’austriaco Dominic Thiem, che regola facilmente il francese Gael Monfils. Thiem domina in ogni aspetto il suo quarto di finale, battendo Monfils senza mai avere un problema a controllare il transalpino. L’austriaco si guadagna subito una palla break nel primo game, dovendo però aspettare il terzo per convertire una seconda opportunità. Di lì Thiem non si ferma, toglie ancora la battuta a Monfils e chiude per 6-2. Un po’ di equilibrio in più, ma senza chance per il francese di avvicinarsi sul ... oasport

