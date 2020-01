TMZ – Kobe Bryant è morto in un incidente aereo (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto in un incidente aereo. La notizia del decesso dell’ex stella del basket mondiale è stata data da Tmz. ROMA – Kobe Bryant è morto. Secondo quanto riportato da TMZ, l’ex stella del basket mondiale ha perso la vita in un incidente aereo nei pressi di Calasbas, in California. L’atleta americano era a bordo del mezzo precipitato per motivi ancora da accertare. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO newsmondo

Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… - SkySportNBA : La tragica notizia riportata da TMZ #SkyNBA #NBA #Kobe #KobeBryant - Eurosport_IT : ?? Secondo quanto riportato da @TMZ, è morto Kobe Bryant in un incidente in elicottero. -