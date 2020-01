Sclerosi Multipla: inquinamento atmosferico un possibile fattore di rischio (Di domenica 26 gennaio 2020) E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Acta Neurologica Scandinavica uno studio intitolato “Air pollution, a possible risk factor for multiple Sclerosis“ (inquinamento atmosferico, un possibile fattore di rischio per la Sclerosi Multipla). Secondo alcuni ricercatori turchi, sono in aumento gli studi che focalizzano l’attenzione sugli effetti dell’inquinamento ambientale sull’eziologia della Sclerosi Multipla (SM). Lo scopo di questo studio – spiega il dott. Alessandro Rasman in una nota – era di determinare la prevalenza della SM in una città con una fabbrica di ferro ed acciaio che causa inquinamento atmosferico. Lo studio è stato progettato come uno studio epidemiologico descrittivo trasversale, basato sulla popolazione. E’ stata valutata la città di Ereğli, che ha una fabbrica di ferro ed acciaio e un comprovato inquinamento ... meteoweb.eu

