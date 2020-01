Roma. Quarantenne ucciso: era andato a trovare la moglie in via Gabrio Casati (Di domenica 26 gennaio 2020) Agguato al Nuovo Salario ieri sera. Un Quarantenne albanese è stato ucciso in strada, freddato con due colpi di pistola, laprimapagina

infoitinterno : Roma, pedone investito da un autobus: morto un quarantenne - bizcommunityit : Roma, pedone investito da un autobus: morto un quarantenne -