LIVE Australian Open 2020, 26 gennaio in DIRETTA: Fognini si aggiudica il terzo set, un set pari tra Barty e Riske (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-SANDGREN CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-FUCSOVICS LA CRONACA DI RAONIC-CILIC 10.17: Sandgren tiene la battuta e comanda 2-1 nel quarto set. 10.16: Riske non spreca l'occasione e si aggiudica il secondo set contro Barty per 6-1. 10.14: Altro break di Riske che servirà ora per il set: 5-1 per l'americana che dopo aver perso il primo parziale ha dominato la numero 1 al mondo nel secondo. 10.11: Tiene il servizio, seppur con fatica Fognini: 1-1. 10.07: Sandgren chiude il game col suo 17° ace: 1-0 per lo statunitense. 10.05: Conferma il break di vantaggio Riske su Barty: 3-1 per l'americana. 10.03: Il ligure ha riaperto un match che sul break di inizio terzo set di Sandgren sembrava compromesso; ora Fabio dovrà sfruttare l'inerzia a suo favore e le non ottimali

