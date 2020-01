Inter-Cagliari 1-1: Nainggolan certifica che l’Inter è malata di pareggite (Di domenica 26 gennaio 2020) È la pareggite la nuova malattia dell’Inter di Antonio Conte. Finisce 1-1 col Cagliari ed è il terzo pareggio consecutivo, dopo Atalanta e Lecce. Sempre per 1-1. E sempre con pareggio subito in rimonta. In precedenza, l’Inter ha battuto Napoli e Genoa, prima ancora altri due pareggi con Fiorentin a e Roma. Quindi nelle ultime sette partite, i nerazzurri hanno pareggiato cinque volte. Decisivo oggi, ancora una volta, nel Cagliari Radja Nainggolan che a tredici minuti dal termine ha segnato il gol del pareggio, complice la deviazione di Bastoni. L’Inter era andata in vantaggio nel primo tempo con Lautaro Martinez. Nel finale l’argentino, nervosissimo, è stato espulso per una doppia ammonizione effettivamente non chiarissima. Finale molto acceso con l’Inter a protestare con l’arbitro Manganiello. L’Inter si porta a tre punti dalla Juventus (48 ... ilnapolista

