In pensione a 64 anni con il contributivo (Di domenica 26 gennaio 2020) Il governo ha un piano per il superamento di Quota 100: la proposta di uscita anticipata calcolata con il sistema contributivo. Le maggiori uscite potrebbero essere coperte ripristinando l’aggancio all’aspettativa di vita sospeso un anno fa. Luca Cifoni sul Messaggero spiega oggi che l’idea su cui si ragiona a livello tecnico è quella di una pensione flessibile, che potrebbe cioè scattare a partire dai 64 anni di età (invece dei 67 richiesti per la vecchiaia) ma con il calcolo dell’assegno interamente su base contributiva. Di fatto è una sorta di estensione e generalizzazione dell’attuale Opzione donna che è riservata solo alle lavoratrici. I dettagli sono ancora da definire e saranno naturalmente importanti per la definizione del profilo finanziario dell’intervento. Si valuta se prevedere anche un requisito minimo di contributi, ad esempio 36 o 38 anni (in questo caso il nuovo ... nextquotidiano

