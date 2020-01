Imprese: in 2018 stipendio medio primi 10 manager 4,57 volte quello prime 10 donne (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Nel 2018 i primi dieci uomini hanno guadagnato 126 milioni rispetto ai 27, 5 milioni delle prime dieci donne. E’ quanto emerge dai dati, tutti al lordo delle imposte, elaborati dal Sole 24 Ore. Gli uomini più pagati hanno stipendi multipli di quelli delle donne. Finché ha potuto guidare Fiat-Chrysler, Ferrari, Cnh Industrial Sergio Marchionne (deceduto il 25 luglio 2018) ha percepito 28,27 milioni di euro lordi nel 2018, secondo quanto riportato dal bilancio di Exor, la holding degli eredi Agnelli-Nasi, di cui era vicepresidente. Il compenso di Marchionne è addirittura superiore alla somma delle buste paga delle prime dieci donne-manager, che totalizzano 27,5 milioni lordi.I primi dieci uomini hanno totalizzato compensi pari a 125,8 milioni. Semplificando, se si fa una media si può dire che i primi dieci uomini nel 2018 hanno gudagnato 12,58 ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Imprese: Sole 24 Ore, in 2018 più pagato Marchionne, Cimbri secondo... - TV7Benevento : Imprese: in 2018 stipendio medio primi 10 manager 4,57 volte quello prime 10 donne... - 97Francesco16 : RT @MariaLuisaBor16: Imprese, in #Emilia-#Romagna #chiudono #quasi del #doppio rispetto al 2018 - Economia - -