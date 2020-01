Diletta Leotta svela la sua passione segreta poco prima della diretta (Di domenica 26 gennaio 2020) poco fa, la conduttrice Diletta Leotta si presenta su Instagram postando una foto in piscina: svelata una sua passione prima della diretta. Diletta Leotta non smette mai di stupire. La giornalista sportiva, praticamente ogni giorno, attira i like dei suoi milioni di follower su Instagram. Leggi anche –> Diletta Leotta solo con una camicia, traspare … L'articolo Diletta Leotta svela la sua passione segreta poco prima della diretta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

ItaSportPress : Diletta Leotta, notte sensuale in piscina: mini costume e curve da capogiro - - CIAfra73 : Quando vai ad Intimissimi e hai paura di entrare nei camerini per non trovare il tipo della pubblicità con Diletta… - zazoomnews : Diletta Leotta la dieta pre-Sanremo scatena i fan: Bugiarda - - #Diletta #Leotta #dieta #pre-Sanremo -