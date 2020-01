Come elaborare il lutto grazie ai gruppi di auto-aiuto (Di domenica 26 gennaio 2020) Viviana Persiani Il primo supporto per chi rimane senza il proprio cane o gatto è gestito da una startup di Ravenna: «Illuxit» È sempre difficile affrontare il momento delle esequie di una persona cara; a maggior ragione, di un famigliare. La sua perdita, l'idea di doverla salutare per sempre, per tanti, è di difficile elaborazione e si fa fatica a riprendersi. Tra i soggetti scomparsi merita di essere considerato anche il cane, entrato, a tutti gli effetti, a fare parte della famiglia. Il momento del trapasso a quella che, si suppone, sia una miglior vita, del nostro amico a quattro zampe, è sempre doloroso, tanto che molti padroni faticano ad accettare il lutto. Troppo grande l'amore che ci hanno donato per essere elaborato in poco tempo. L'arco di vita di un cane (ma anche di un gatto) è, per natura, più breve di quello di un uomo e, purtroppo, la sua morte diventa ... ilgiornale

eijunice : Sto cercando di elaborare la notizia della ragazza che si è s*icidata perché davvero avrei tantissime cose da dire ma non so come dirle - Rino7951 : @FBiasin Non bisogna attaccarsi al Mammut, poteva essere un canarino o un Dodo. Bisogna vederlo come uno step impor… - claudiacitopsy : Lady Gaga violentata a 19 anni:'ho sviluppato un disturbo post traumatico da stress come risultato della violenza e… -