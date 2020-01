Calciomercato Inter, la cessione di Vecino ripaga Eriksen (Di domenica 26 gennaio 2020) Calciomercato Inter, la cessione di Vecino ripaga Eriksen: l’uruguaiano destinato ad accasarsi all’Everton di Ancelotti Un giro d’affari con la Premier League. E, così, l’Inter potrebbe a stretto giro di posta ripagare l’investimento fatto per portare Eriksen in nerazzurro già nella sessione di gennaio. Con lo zampino dell’Everton di Ancelotti, che ha messo Vecino nel mirino e che per l’uruguaiano – secondo La Gazzetta dello Sport – sarebbe disposto a versare 20 milioni nelle casse nerazzurre. Esattamente quanto speso con il Tottenham per il danese… Leggi su Calcionews24.com calcionews24

