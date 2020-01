Anoressia maschile: un problema sempre più comune (Di domenica 26 gennaio 2020) L’Anoressia maschile è un problema sempre più comune, che colpisce un ragazzo ogni quattro pazienti, e che a livello globale interessa 3 milioni di persone in Italia. Sebbene questa malattia sia stata spesso considerata “femminile”, la realtà è ben diversa. Anoressia: sintomi, cause e cure L’Anoressia è un disturbo del comportamento alimentare (DAC) caratterizzato dal rifiuto dell'alimentazione. Anche i maschi possono soffrire di Anoressia, e la gravità della malattia è pari a quella che colpisce le donne. Nonostante ciò, proprio a causa delle differenze di genere spesso i ragazzi ricevono tardi la diagnosi di Anoressia. Questo non solo perché, temendo un giudizio negativo, temono il giudizio, ma anche a causa di un pregiudizio diagnostico messo in atto dagli stessi medici.A spiegarlo sono i medici endocrinologi ... blogo

